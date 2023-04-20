Depremde ölen çocukların bayram hediyeleri mezarlarına bırakıldı



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Malatya'da, depremden vefat edenlerin yakınları, mezarlıkları ziyaret ederken, hayatını kaybeden çocukların mezarlarına bazı kişisel eşyaları ve sevdikleri oyuncukları bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da vefat edenlerin yakınları Ramazan Bayramı arifesinde, Malatya Şehir Mezarlığı'na akın etti. Vatandaşlar, mezar başlarında dua ederek, gözyaşı göktü. Depremde ölen bazı çocukların mezarlarının üzerine battaniye örtülürken, bayramlıkları mezar taşlarına giydirildi, en sevdikleri oyuncakları da mezarlarına bırakıldı. Vefat edenlerin yakınları, bu bayramın çok buruk geçtiğini, Malatya'da bayram havasının olmadığını söyledi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-04-20 14:40:42



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