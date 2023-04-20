Fabrika arazisine çalışanlar için 130 konteynerle yaşam alanı kuruldu



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Malatya'da, bir demir fabrikası yönetimi, işlerin aksamaması için işçilere aileleriyle yaşayacakları 130 konteynerli yaşam alanı oluşturdu.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan demir fabrikasında işlerin aksamaması için işletmenin Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan, işçiler için konteyner yaşam alanı kurdurdu. 130 konteynerlik yerleşim alanında çalışanlar ve ailelerinden oluşan yaklaşık 500 kişinin barınma ve yemek ihtiyacının karşılanıyor, çocuklar için psikososyal destek de sağlanıyor. Konteyner kentte çocuklar için, anaokulu ve çocuk parkları gibi etkinlik alanları bulunuyor.

Mimsan Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından mevcut birçok termik santral şantiyesinde bulunan konteyner yapıların hızla Malatya'ya kurulması için girişimlerde bulunduklarını belirterek "Çalışanları aileleri ile birlikte güvenli yapılar olan fabrikalarında topladık. Yaklaşık 15 gün gibi bir zaman süresince de fabrikayı çalışan ve ailelerin barınmasında kullanıldık. Sonrasında ise fabrika alanına konteyner kampüs kurduk ve personeli ailesi ile buralara yerleştirdik" dedi.

Bu süreçte işçi kaybı yaşamamak için firma, yeni istihdamlar için de yetiştirilmek üzere kaynakçı, termik santral operatörü gibi alanlarda personel alımı yapacak. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-04-20 15:20:01



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