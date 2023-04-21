Akşener: Türkiye'nin kaderini değiştiren tarihi bir seçim olacak



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin, kişiler arasındaki rekabetin seçimi olmayacağını belirterek, "Türkiye'nin kaderini değiştiren tarihi bir seçim olacak. Çünkü bugün bir tarafta seçim kazanmak uğruna kadınlara şiddeti, ölümü, tacizi, tecavüzü reva görenler var, diğer tarafta ise kadınların, çocukların ve gençlerin hakkını hukukunu koruyup, iyileştirmek isteyenler var" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ramazan Bayramı dolayısıyla, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi. Akşener, 'Halil İbrahim Sofrası Buluşmaları' programı kapsamında Çilesiz Mahallesi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan konteyner alanında bölge halkıyla kahvaltı yaptı.

Akşener, yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta yakın tarihin en büyük acılarından birinin yaşandığını belirterek, "Hepimizi, derinden yaralayan büyük bir felaketi, hep birlikte göğüsledik. Yaralarımızı birlikte sardık. Yardım isteyenlerin yardımına birlikte koştuk. Çaresiz kalanlara çareyi birlikte aradık. Biliyorum ki yaşadığımız felaketin izleri ne hafızamızdan, ne de kalbimizden silinmeyecek. Memleketimizi yasa boğan, o büyük acıyı tüm Türkiye'nin kulaklarını çınlatan, o feryatları asla unutmayacağız. Elbette ki acının asıl sahibi sizlersiniz. Binlerce ailemizin can kayıpları var. Kaybedilen evler, iş yerleri, birikimler var. Hatıralar, anılar var. Kaybolan çok şey var. Ancak tüm bunlara rağmen millet olarak bizim mayamızda kardeşlik, dayanışma, zor günlerde kenetlenme var. Toplu vuran, sinmeyen ve asla yılmayan yüreklerimiz var. Bizleri bugün bu mübarek bayram sofrasında buluşturan bir güç var" diye konuştu.

'15 MAYIS SABAHI TEK ADAM REJİMİ TARİH OLACAK'

"Benim, Meral Akşener olarak, Türkiye'ye dair bir hayalim vardı" diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"21 yıldır bitmeyen bir kısır döngü içerisinde insanlarımızı birbirinin karşısına dikerek, koltuklarını korumaya çalışanlara karşı bir hayalim vardı. Manevi değerlerimizi tartışmaya açarak siyaset yaptığını zannedenlere karşı bir hayalim vardı. Ülkemizi kutuplaşmaya sürükleyen bu düzeni bitirecek bir hayalim vardı. O hayalim de işte bugün hep birlikte buluştuğumuz bu bayram sofrasıydı. Şimdi gözlerinizi kapatın ve bir ev düşünün. Derdin, kederin, hüznün uğramadığı bir ev. Kavganın, gerilimin, tartışmanın olmadığı bir ev. Derin bir sessizliğin değil, neşe dolu kahkahaların yankılandığı bir ev. Birbirini dinleyen, anlayan, konuşan insanlarla dolu bir ev. Mutfağında bolluk, sofrasında bereket olan bir ev. Herkesin oturduğu o sofraya eşit ulaşan, yemeğini eşit paylaşan, suyunu eşit bölüşen bir ev. İşte 14 Mayıs ile birlikte Türkiye hepimiz için böyle bir ev olacak. Ülkemizin üzerindeki tüm karabulutlar artık kaybolacak. Yıllardır mahkum olduğumuz huzursuzluk hissi artık son bulacak. İçimizi ferahlatan yepyeni bir güneş doğacak ve tüm Türkiye bahara kavuşacak. Çünkü 15 Mayıs'ın şafağında doğan güneşle birlikte beton blokların ardına saklanan ahlaksızlık tarih olacak. İmar aflarının arkasına sığınan iş bilmezlik tarih olacak. 'Kader planı' olarak pazarlanan sorumsuzluk tarih olacak ve Türkiye tarih yazacak. 15 Mayıs'ın şafağında doğan güneşle birlikte çocuklarımızı, açlığa mahkum eden adaletsizlik tarih olacak. Gençlerimizi, susturmaya çalışan korkaklık tarih olacak. Kadınları ölüme terk eden vicdansızlık tarih olacak ve Türkiye tarih yazacak. 15 Mayıs'ın şafağında doğan güneşle birlikte ülkemizin içine hapsedildiği, tek adam sistemi tarih olacak. Rant sevdası, hırsızlık, yolsuzluk tarih olacak. Küfre, tehdide, baskıya dayanan yönetim anlayışı tarih olacak ve Türkiye tarih yazacak."

'SİNAN ATEŞ'İN KATİLLERİNE, GÖZ YUMANLAR VAR'

Akşener, seçimin, kişiler arasındaki rekabetin seçimi olmayacağını ifade ederek, "Türkiye'nin kaderini değiştiren tarihi bir seçim olacak. Çünkü bugün bir tarafta seçim kazanmak uğruna kadınlara, şiddeti, ölümü, tacizi, tecavüzü reva görenler var. Diğer tarafta ise kadınların, çocukların ve gençlerin hakkını, hukukunu, koruyup iyileştirmek isteyenler var. Bugün bir tarafta hırslarının gölgesindeki kararlarla ekonomiden eğitime, hukuktan sağlığa hemen her alanda, ülkemizi krizler yumağına sokan beceriksizlik abideleri var. Diğer tarafta ise aklın ve bilimin ışığında krizleri gizlemeye değil, çözmeye talip olan, işinin ehli, liyakatli kadrolar var. Bugün bir tarafta başkentin göbeğinde yaşanan, alçak bir cinayete, Sinan Ateş'in katillerine, göz yumanlar var. Diğer tarafta ise Sinan Ateş'i unutmayacak, unutturmayacak ve katillerinden de teker teker, hesap soracak olanlar var" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN EN DOĞRU KARARI VERECEK'

14 Mayıs'ta sandığa gidenlerin güçlü Türkiye için karar vereceğini belirten Akşener, "Milletimiz nüfus cüzdanına saygılı bir Türkiye için en doğru kararı verecek. Milletimiz mutlu ve huzurlu bir yaşam sürme hakkını güvence altına alan adil bir Türkiye için en doğru kararı verecek. Milletimiz kaliteli bir eğitim hakkına kavuştuğu nitelikli bir Türkiye için en doğru kararı verecek. Milletimiz kendi kendine yetebilen güçlü bir Türkiye için en doğru kararı verecek. Milletimiz İYİ Parti'yi birinci parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Cumhurbaşkanı yapacak" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-04-21 13:17:14



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