Bakan Ersoy: Bu burukluğu en kısa sürede atlatacağız

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buruk bir bayram yaşandığını belirterek, "Bundan sonra yüzümüz hep gülecek. Her geldiğimde daha fazla güler yüzle karşılaşıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Akçadağ Belediyesi Sosyal Tesisinde depremzedelerle bayramlaştı. Bakan Ersoy, depremzedelerin sohbet ederek, talep ve dileklerini dinledi.

Bakan Ersoy, Ramazan Bayramı'nda da öncelikli olarak ilk bayramlaşmayı Malatya'da yapmak istediğini belirterek, "Sizlerle bayramlaştıktan sonra baba ocağı olan Antalya'ya geçeceğim. Burada çok güzel anılarımız oldu. Çok zorlu bir, buruk bir bayram yaşıyoruz şua nda ama Malatya'daki dayanışma, Malatya'daki birliktelik, Malatya'daki omuz omuza veriş açıkçası bugünkü zorlu süreci atlatmamızda en önemli etken oldu. Ramazan ayını, iftarları sizlerle beraber açtık. Bugün de bayram yemeğimizi sizlerle beraber yapıyoruz. İnşallah bu dayanışmayı bütün dünyaya gösterdik. Bütün Türkiye el ele verdi, hep birlikte bu zorlukları aşıyoruz. Tabi bu bayram diğer bayramlara göre içimiz buruk, çok fazla kaybımız var, yaralılarımız var ama umudumuz da var. Hepimiz yaralarımızı el birliği ile sarıyoruz. Devlet olarak ilk günden itibaren gerekli bütün çalışmaları hızlı bir şekilde yapıyoruz, sizlerle birlikte. Biliyorsunuz öncelikli olarak konteynerler hızlı bir şekilde teslim edilmeye başlandı. Şimdi yaklaşık 100 bin tane konut ihtiyacı var bizim tespit ettiklerimize göre. Yarıdan fazlasının temeli atıldı, hızlı bir şekilde inşallah 12 aya kadar tamamının temelleri atılacak ve bu 100 bin konutu da temeli atıldıktan sonra 1 yıl içinde sizlere ulaştıracağız. Sorunlar var mı var, yüz yılın afeti ile karşı karşıyayız ama devlet millet el ele vererek hızlı bir şekilde bu sorunlarımızı beraberce çözüyoruz. İnşallah çok daha iyi bir Malatya için el birliği ile gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Önemli olan sizin moralinizin yüksek tutuyor olmanız, bu bize moral veriyor. Siz bize güç veriyorsunuz, siz de elinizden gelen gayreti gösteriyorsunuz. Her şeyden önemlisi sabrınıza hayran olduğumu her seferinde dile getiriyorum. Önemli olan bu motivasyon, bu çalışkanlık. İnşallah bunu da beraber Türk milleti olarak üzerinden atlatamayacağımız bir engel, aşamayacağımız bir zorluk yok. Bunu da çok güzel hepiniz ispat ettiniz. İnşallah bu bayramı aştıktan sonra hızlı bir şekilde kalıcı konutlarınızı tamamlayıp, mutlu bir şekilde kaldığımız yerden yolumuza hep beraber devam edeceğiz" diye konuştu.

'İBADETİNİZE HAZIR HALE GETİRECEĞİZ'

Bugünün çok yoğun bir gün olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber bakanlığımıza bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiş tarihi Sultan Ahmet Camii'nin tekrar ibadete açıldığı gün oldu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Çok büyük ilgi vardı. Sabah da Ayasofya'da bayram namazını kıldık. İnşallah burada da yıkılmış olan camilerimize önümüzdeki haftalarda inşaatlarına, restorasyonlarına başlıyoruz hızlı bir şekilde. Onları da en kısa zamanda restore edip, tekrar sizin ibadetinize hazır hale getireceğiz" ifadesini kullandı.

'BÜTÜN YAPILARI TEK TEK ELE ALIYORUZ'

Bütün buradaki sorunları çözene kadar devlet olarak hep burada olacaklarını vurgulayan Bakan Ersoy, "Beni de göreceksiniz, kurumlarımızı da göreceksiniz ama başta sizler olmak üzere devlet dışında özel sektörden arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Hem camilerimizi, hem diğer kurumlarımızı, hem cem evlerimizi, hepsini hızlı bir şekilde onarıp ibadetinizi yapacağınız hale getireceğiz. Sadece tescilli tarihi yapıları değil, bütün kurumların ihtiyacı olan bütün yapıları tek tek ele alıyoruz. Hızlı bir şekilde tamamlayacağız" diye konuştu.

'BUNDAN SONRA YÜZÜMÜZ HEP GÜLECEK'

Bakan Ersoy, buruk ama huzurlu bir bayram olmasını dileyerek, "İnşallah bu burukluğu da en kısa sürede atlatacağız. Bundan sonra yüzümüz hep gülecek. Her geldiğimde daha fazla güler yüzle karşılaşıyorum. Buda beni çok mutlu ediyor. İnşallah diğer bütün Malatyalılar olarak hemşerilerimize omuz vereceğiz, destek vereceğiz. Örnek şehir olarak, örnek ülke olarak tüm dünyaya onu göstereceğiz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram diliyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

