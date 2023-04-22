Depremzedelerin kaldığı konteynerde çıkan yangın korkuttu



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Malatya'da depremzedeler için kurulan konteynerkentte bulunan bir konteynerde çıkan yangın, diğer konteynerlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da, depremzedelerin kaldığı İnönü Üniversitesi karşısındaki alanda konteynerkentin içerisinde bulunan bir konteynerde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, diğer konteynerlere sıçramadan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, kullanılamaz hale gelen konteynerde ise soğutma çalışması yapıldı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-04-22 22:10:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.