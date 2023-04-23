Çaya düşen küçük Ayşe, boğuldu



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, kenarında oynadığı çaya düşen 8 yaşındaki Ayşe İ., boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kapıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin kenarında oynadığı sırada dengesini kaybeden Ayşe İ., çaya düştü. Akarsuya kapılan küçük Ayşe, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçları, Ayşe'yi evlerinin 3 kilometre ötesinde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük Ayşe'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-04-23 22:21:33



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