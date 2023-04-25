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Kayıp ihbarı yapıldı, baraj gölünde cesedi bulundu

DHA

Kayıp ihbarı yapıldı, baraj gölünde cesedi bulundu


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde kayıp olarak aranan Mehmet Uçar'ın (50), baraj gölünde cansız bedeni bulundu.
Mehmet Uçar, dün sabah çıktığı evine geri dönmedi. Gece boyunca arama yapan yakınları, sonuç çıkmayınca güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Çalışmalar sürerken, Recai Kutan Baraj Gölü'ne bir kişinin girdiği ihbar edildi. Bölgeye giden dalgıçlar, kayıp Uçar'ın gölde cesedine ulaştı. Cenaze, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-04-25 11:42:42

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