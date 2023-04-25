Malatya'da 6 katlı bina çöktü; yandaki binadan 7 kişi tahliye edildi



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, ağır hasarlı 6 katlı bir bina, kendiliğinden çöktü. Çöken binanın molozları hafif hasar alan yan binaya zarar verirken, 7 kişi tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde Büyük Mustafapaşa Mahallesi Zapçıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçesinde saat 2 ile 3.7 büyüklüğü arasında depremler meydana geldi. Kent merkezinde hissedilen depremde, önceden ağır hasar alan 6 katlı bina yıkıldı. Çökme ihbarıyla olay yerine, aramakurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, enkazda kimsenin olmadığını belirledi. Çöken binanın molozları, bitişik 6 katlı hafif hasarlı apartmana değerek zarar verdi. Apartmanda bulunan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

VALİ ŞAHİN: EKİPLER BİNADAN ÇIKTIKTAN SONRA ÇÖKÜYOR

Olay yerine gelen Malatya Valisi Hulusi Şahin, yan binadaki kişilerin çıkarıldığını belirterek, "Enkaz altında değil kimse. Yan binadan çıkarılan vatandaşlarımız tedbirden hastaneye gönderildi. Bu çöken bina ağır hasarlı, hemen diğer tarafındaki ağır hasarlı, bu hafif hasarlı. MASKİ ekipleri çalışma yaparken binadan ses geldiğini duyuyorlar. Hemen çıkıyorlar. Çıktıktan sonra da bina çöküyor" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-04-25 18:42:12



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