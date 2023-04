Bakan Ersoy: Devlet ve millet olarak birbirimize tutunup, ayakta kaldık

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin dünya tarihinde görülmemiş bir afet olduğunu belirterek, "Aynı anda 11 şehir afet bölgesine dönüştü. Bu kadar büyük bir alanda, bu büyüklükte bir afete müdahale etmenin zorluğu çok açık ancak millet can derdindeyken devlet bahanelerle ilgilenmez, ilgilenemez. Dünya; devletimizin afet yönetim imkan ve kabiliyetine, milletimizin yüce gönüllülüğüne hayran kaldı. Devlet ve millet olarak birbirimize tutunduk, birbirimize dayandık ve ayakta kaldık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısına başkanlık etti. Kentteki son duruma ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Bakan Ersoy, daha sonra Rönesans Holding tarafından Kayakavak Mahallesi´nde yaptırılan 1510 konteynerden oluşan 'Malatya Yaşam Kent' açılış törenine katıldı.

6 Şubat depremlerinin ardından depremzedeler için 2 bin kişilik gönüllü ekibiyle çalışmalar yürüten Rönesans Holding'in İstanbul Başakşehir Belediyesi, Birleşim Mühendislik ve AFAD iş birliğiyle yapımını tamamladığı konteyner kentte yaşam başladı.

Malatya'da 1510 konteynerden oluşan 'Malatya Yaşam Kent'in açılış törenine; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ilçe belediye başkanları katıldı. Törenin açılışında konuşan Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, "Malatya´da şimdiye kadar 1510 konteyner temin ettik. 6 Mayıs´a kadar tamamlamış olacağız. İmece usulü bir araya geldik. Tek derdimiz vardı, yaraları sarmak ve bir nebze destek olmak. Malatya´mıza geçmiş olsun. Gidenleri geri getirmek mümkün değil, ama hep birlikte çalışarak Malatya´yı yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kulandı.

Depremzedelerin kalıcı konutlarına yerleşene kadar konforlu ve güvenilir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini amaçladıklarını söyleyen Ilıcak, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman'da da 500 konteynerlik bir kenti depremzedelerin kullanımına sunmaya hazırlandıklarını ve iki şehirde 10 bin depremzedeye güvenli yaşam alanı sunacaklarını belirtti.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise konuşmasında altyapısı ile elektrik tesisat ve aydınlatma çalışmalarını tamamlayarak konteyner kenti oturuma hazır hale getirdiklerini ifade etti.

Kendisinin de Malatyalı olduğunu ve depremin ilk gününden itibaren bölgeye geldiklerini vurgulayan Yasin Kartoğlu, "Bir hemşehriniz olarak depremin ilk gününden itibaren tüm imkanlarımızla yanınızda olmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. İstanbul´dan en fazla yardım TIR´ı gönderen ilçe olduk. Sizlere yaşam alanları oluşturmak için konteyner kentlerimizin çalışmalarını da sürdürüyoruz. Her zaman yanınızdayız. Çok büyük bir afet yaşadık. Bu süreci el birliği ile aşacağız. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın, ülkemizi korusun" dedi.

BAKAN ERSOY: KENETLENEREK BU YÜKÜN ALTINDAN KALKTIK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise 6 Şubat'ın çok ağır bir sınav olarak kendilerini derinden sarstığını söyledi. Milletin bu zorlu süreçte sabır ve kenetlenerek ağır yükün altından kalktığını belirten Ersoy, "Dünya tarihinde görülmemiş bir afeti yaşadık. Aynı anda 11 şehir afet bölgesine dönüştü. Bu kadar büyük bir alanda, bu büyüklükte bir afete müdahale etmenin zorluğu çok açıktır ancak millet can derdindeyken devlet bahanelerle ilgilenmez, ilgilenemez. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 21 yıldır bu devlet bu anlayışla milletine hizmetkar olmuştur. Yine öyle yaptık. Devlet olarak bütün imkan ve kurumlarımızla afet bölgesine geldik. Cumhurbaşkanımızın ivedilikle aldığı kararlarla her ilimizde ikinci bir valimiz çalışmaya başladı. Bakanlar olarak biz sahadaydık. AFAD, Kızılay ve bütün yardım kuruluşlarımız, arama kurtarma ekiplerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız sahadaydı. Mehmetçik yine milletine kol-kanat germek için buradaydı. İzmir'den Ankara'ya, Edirne'den Artvin'e insanlarımız kardeşlerinin yarasına merhem olmak için adeta yarıştı. Gönüllülerimiz canla başla çalıştı. Dünya devletimizin afet yönetim imkan ve kabiliyetine, milletimizin yüce gönüllülüğüne hayran kaldı. Sözün özü değerli kardeşlerim devlet ve millet olarak birbirimize tutunduk, birbirimize dayandık ve ayakta kaldık" diye konuştu.

Zorlu süreçte birçok kurum ve kişinin de millete olan vefa borcunu ödemek için harekete geçtiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, "Onlardan biri de Malatya'nın yetiştirdiği iş insanımız Erman Ilıcak olmuştur. Hem Malatya'da hem diğer şehirlerimizde konteyner kentler kurarak afetzedelerimizin hizmetine sunmuştur. Ben Erman Ilıcak'ın şahsında, milletiyle ve toprağıyla her şeyden önce gönül bağı kuran; en büyük karı insanının huzurunu sağlamak, güvenine layık olmak bilen bütün iş insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

`MİLLETİN HAKKINI ÖDEME AZMİMİZ, İRADEMİZ VAR´

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremin ilk anından itibaren hızla görev dağılımı yaparak herkesin sahaya inmesini sağladığını hatırlatan Bakan Ersoy şöyle devam etti:

"Bakan arkadaşlarımla birlikte ilk günden itibaren buradaydık. Çünkü sizlere karşı bir sorumluluğumuz var. Bu kadar kısa sürede yapılan bunca işin, gerçekleştirilen bunca çalışmanın arkasında bu milletin hakkını ödeme azmimiz, irademiz var. Vefat eden kardeşlerimize son görevimizi yapma, geride bıraktıklarına sahip çıkma bilincimiz var. Yaklaşık üç aylık sürede gerçekleştirilen yoğun çalışmalar da bu bilincin neticesidir. Hamdolsun ilk günden başlayarak çadır ve konteyner kentlerde, yurtlarımızda ve otellerimizde vatandaşlarımızı ağırladık ve bu alanda büyük bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçtik. Bugün geldiğimiz noktada ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın muazzam gayretleriyle kalıcı konut inşaatlarına başladık. Belli bölgelerde köy evlerimizin yapımını tamamladık, sahiplerine teslim ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğinin temelleri bir bir atılırken, konteyner kentlerimizi de kurmayı sürdüreceğiz. Bütün gayretimiz tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmaması içindir. Gerek Cumhurbaşkanımız gerek bakan arkadaşlarım sürekli 11 ilimize gidip geliyoruz. Bütün süreçlerin takipçisiyiz. Sizlerle birlikte bugünlerinde üstesinden geleceğiz ve inşallah bir yıl sonra, şehirlerimizi yeniden inşa etmiş olarak kalıcı konutlarımızı hak sahiplerine teslim ederken de yine burada olacağız. Bir daha böyle acıları yaşamamak adına kentsel dönüşüm projelerini de yine milletimizle el ele hayata geçiriyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye'yi daha güvenli bir geleceğe taşıyacağız."

Bakan Ersoy, daha sonra beraberindekilerle birlikte Kırlangıç Mahallesi'nde bulunan ve depremde hasar alan Cemevi'ni inceledi. Ersoy, ardından Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki konteyner kenti ziyaret etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

