10 kilo metamfetamin ele geçirildi; 2 gözaltı

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskında 10 kilo 930 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 135 bin 940 TL para ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Uyuşturucuya el koyan polis, 2 şüpheliyi sorgulamak üzere karakola götürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-05-01 20:17:29
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