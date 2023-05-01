10 kilo metamfetamin ele geçirildi; 2 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskında 10 kilo 930 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 135 bin 940 TL para ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Uyuşturucuya el koyan polis, 2 şüpheliyi sorgulamak üzere karakola götürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-05-01 20:17:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.