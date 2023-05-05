Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü, enkazda arama çalışması başlatıldı



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 4 katlı bina, kendiliğinden büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada binaya hurda toplamak için giren ve enkaz altında kalan 4 kişiden 3'ü kendi imkanıyla kurtulurken, 1'i için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Malatya'da, Kırçuval Mahallesinde ağır hasarlı olan 4 katlı bina, akşam saatlerinde büyük gürültüyle kendiliğinden çöktü. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çökmeden önce binaya hurda toplamak için giren 4 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla enkazdan kurtulurken, bir kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler aramakurtarma çalışması başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-05-05 20:01:54



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