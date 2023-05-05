Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü: 1 ölü (2)



CANSIZ BEDENİNE 2 BUÇUK SAAT SONRA ULAŞILDI

Malatya'da, ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 4 katlı bina, kendiliğinden büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada binaya hurda toplamak için giren ve enkaz altında kalan 4 kişiden 3'ü kendi imkanıyla kurtulurken, Oktay Cücün (28) için aramakurtarma çalışması başlatıldı. Enkaz altında kalan Cücün'ün, 2.5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen Cücün'ün yakınları, aldıkları acı haber sonrası sinir krizi ve baygınlık geçirdi. Çöken binada son kontrollerini yapan ekipler, aramakurtarma çalışmalarını tamamladı. (DHA)Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-05-05 22:32:56



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