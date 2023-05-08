Savunma Sanayii Başkanı Demir: Adıyaman'a kablaj ve konnektör tesisi kuracağız (3)



'BÜYÜK SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİNDEN, DEPREM BÖLGELERİNE TEKNOLOJİK YATIRIM'

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na yaptığı ziyaretin ardından Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne geçti. Burada toplantı yapan Demir, Savunma Sanayii'nin yatırımlarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Demir, yaşanan deprem felaketi sonrası daha güçlü ayağa kalkmak için bölgede kalıcı konutların yanında istihdamında önemli olduğunu düşündüklerini ifade etti. Demir, deprem bölgelerinde savunma sanayii sektörü olarak acil ihtiyaç ve yardımların yanında deprem bölgelerinde büyük savunma sanayii şirketlerinin ellerini taşın altına koyup, belirli teknolojik yatırımları yapmalarını ön gördüklerini söyledi.

'MALATYA'MIZDA OLUŞTURMAK ÜZERE BİR PROJE PLANI YAPTIK'

Malatya'da elektronik sektörünün çok önemli bir bileşeni olan çok katmanlı baskılı devre üretimini gündeme getirdiklerini kaydeden Demir, şunları söyledi:

"Burada en büyük yetkinlik ASELSAN şirketimizdedir. 12 özel şirketimizin de daha alt kademelerdeki teknolojileri içeren ürünleri var ama yine ülkemizin bu ürünün tedariki konusunda hem yerli üretimimizdeki boşluğun doldurulması hem de bu teknolojinin ilerleyen aşamalarında da bu yetkinliği Malatya´mızda oluşturmak üzere bir proje planı yaptık. ASELSAN şirketimiz öncülüğünde devam etmesini istediğimiz bu projede, ASELSAN´dan arkadaşlarımız daha önce gelip belirli tespitler yaptılar. Şu anda yatırım ve proje planımız belirli bir olgunluktadır. Daha da genişleme imkanı olan bir alandayız."

'HEM MİLLİLİK HEM YERLİLİK ANLAMINA KATKI'

Demir, ilk adımda 1 milyar TL'yi aşkın bir yatırımla başlanacak olan projenin çok önemli ve stratejik ürünlerin ortaya koyacağına dikkat çekerek, "Yatırımın bir parasal miktarından daha çok bu yatırımın getireceği katma değer, ülkemize hem millilik hem yerlilik anlamında oluşturacağı katkı ve ihracat alanında oluşturacağımız katkı önemli. Ondan da önemlisi böylesi stratejik bir alanda ülkemizin bağımlılığını bitirecek yerlileşme hamlemize büyük katkıda bulunacak. İleri adımlarda bu teknolojiyi daha da ileri götürmek için atacağımız adımlarda da Malatya öncülük etmiş olacak" diye konuştu.

'BÖLGENİN İHTİYACI OLAN İNSAN VE BEYİN GÜCÜNÜ SAĞLAMAYA DA ÖNCÜ OLACAK'

Demir, yatırımın etrafında oluşturacağı ekosistem ile beraber sanayicilerin de katkısıyla daha geniş bir teknoloji zincirine doğru yol haritasının oluşturulacağını kaydetti. Elektronik devreler konusunda Malatya´nın çok önemli bir kazanımla işe başlayacağını belirten Demir, istihdam edilecek personelin bölgeden ve depremzede olmasının ilk öncelikleri olduğuna vurgu yaptı. İnsan kaynağı meselesinin önemli olduğunu ifade eden Demir, "Üniversitedeki gençlerimize yönelik uyguladığımız bir programımız var. Üniversiteli öğrencilerimizi alt sınıflardan başlayarak, bu programa belirli seçim kriterlerini karşılamaları kaydıyla alıyoruz. Öğrencilerimiz bu program çerçevesinde 8 modül ve 350 saatten oluşan bir eğitimden geçiyorlar. Şirketlerde kendilerini tecrübeli arkadaşlarımızla eşleştiriyoruz. Eğitim programına katılıp, iş başında faaliyetleri yakından gözlemliyorlar. Depremzede olma önceliğini getirdik. Bu süreç çerçevesinde 300'ü aşkın öğrencimizi bu programa dahil edeceğiz. Gerekirse sektörün, bölgenin ihtiyacı olan insan ve beyin gücünü sağlamaya da öncü olacak" dedi. (DHA)Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-05-08 21:32:05



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