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Bakan Ersoy: Afet bölgesi ilan edilen 17 il için yeni başvuru dönemini başlatıyoruz

DHA

Bakan Ersoy: Afet bölgesi ilan edilen 17 il için yeni başvuru dönemini başlatıyoruz


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün itibarıyla AFAD tarafından afet bölgesi ilan edilen 17 il ve Sivas'ın Gürün ilçesinde, zarar görmüş tescilli yapılar için yeni bir başvuru dönemini başlattıklarını belirtti. Bakan Ersoy, "Afet bölgesinde deprem nedeniyle zarar görmüş tescilli yapılara proje yardım taleplerinin hepsi bakanlığımızca değerlendirilecek ve tamamına yardım yapılması planlanacaktır" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Afet koordinasyon toplantısına başkanlık ederek, son duruma ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Bakan Ersoy, Malatya'da geçici konutlarda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bugüne kadar 14 bin 700 konteyner bölgeye indirildi, 11 bin 700 konteynere yerleşim başladı, kalan kısım da birkaç güne tamamlanacak. Bireysel konteyner teslimlerine başladık. Şu ana kadar bin 124 bireysel konteyner teslimi yapıldı. Malatya´da bundan sonra ağırlıklı olarak bireysel konteyner taleplerini gerçekleştireceğiz. Kalıcı konutlarda da yoğun bir çalışmamız sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmalarında yıkık ve acil yıkılacak olan yapıların yüzde 99´unun enkaz kaldırma işlemi tamamlandı, yüzde 1´lik kısımda ise çevresinde hasar vereceği alanlar olduğu için belli izinleri bekliyoruz. İlk etapta enkaz kaldırma tamamlandı. Hasar tespitleri sonuçlandıktan sona bunu da hızlandıracağız" diye konuştu.
'MALATYA´DA 57 BİN 673 İTİRAZ'
Malatya´da, denetimlerin ardından 57 bin 673 itiraz geldiğini ifade eden Bakan Ersoy, "Bunların 55 bin 440´u incelendi ve sonuçlandı. 1290 tanesinde de inceleme devam ediyor. İtiraz olmayanlarla ilgili yıkım enkaz çalışması da sürüyor. 27 bin binada hiç itiraz yok, bunla ilgili enkazların kaldırılması hızla devam ediyor" dedi.
`TESCİLLİ YAPILARA DESTEK SAĞLANACAK´
Kahramanmaraş depreminde zarar gören tescilli taşınmaz kültür varlıklarının onarımı ve ihyası için gerekli desteğin bakanlıklarınca sağlanabilmesi amacıyla mevzuat değişikliği yapıldığını anlatan Bakan Ersoy, şöyle konuştu:
"Proje yardımı kapsamında rölöve, restitüsyon, restorasyon gerekli durumlarda rekonstrüksiyon mühendislik projeleri ile zemin etüdü için yardım sağlanacak. Uygulama yardımı kapsamında da koruma bölge kurullarınca uygun görülen projeler kapsamındaki tüm uygulama yardım taleplerinin yanı sıra gerek görülmesi halinde rekonstrüksiyon taleplerine de yardım sağlanacak. Ayrıca proje yardımı üst limit miktarı yardımı da 5 katına, uygulama 10 katına çıkarılmış oldu. Bugün itibarıyla AFAD tarafından afet bölgesi ilan edilmiş 17 ilimiz ve Sivas´ın Gürün ilçesi için yeni bir başvuru dönemini başlatıyoruz. Bu illerimiz Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ, Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde ve Tunceli. Başvuru süreci ile ilgili gerekli detaylar Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerimiz tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Yapıların sahiplerinden herhangi birinin başvurusu değerlendirme için yeterli olacak. Başvuru için gerekli belgeleri en geç 15 Haziran 2023 Perşembe gününe kadar teslim edilmesi gerekiyor. Bu tarihe kadar yetişmeyen başvurular için de ileri dönemde yeni başvuru programları açıklanacak. Afet bölgesinde deprem nedeniyle zarar görmüş tescilli yapılara proje yardım taleplerinin hepsi Bakanlığımızca değerlendirilecektir ve tamamına yardım yapılması planlanacaktır." 
Bakan Ersoy, toplantının ardından konteyner kenti ziyaret ederek incelemelerde bulundu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-05-12 13:22:37

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