Malatya'da AK Parti 4, CHP ve MHP birer milletvekilliği kazandı



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri´nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti 4, CHP ve MHP birer milletvekilliği kazandı.

531 bin 448 seçmene sahip Malatya'da, 1901 sandıkta oy kullanıldı. 434 bin 196 seçmenin kullandığı oylardan 426 bin 839'u geçerli sayıldı ve bu oyların 190 bin 152'sini AK Parti, 90 bin 824'ünü CHP ve 54 bin 592'sini MHP aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti 4, MHP 1 ve CHP 1 milletvekilliği kazandı. 2018 yılında yapılan seçimlerde de AK Parti 4, CHP 1 ve MHP 1 milletvekilliği kazanmıştı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ BÜLENT TÜFENKCİ

Bülent Tüfenkci (57), Malatya'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nden mezun olduktan sonra serbest avukatlık yaptı. AK Parti Malatya teşkilatının kuruluşunda yer alan ve 20112015 yılları arasında AK Parti Malatya İl Başkanlığı görevini yapan Tüfenkci, 25, 26 ve 27'nci Dönem Milletvekili olarak meclise girdi. 64 ve 65'inci hükümetlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yapan Tüfenkci, AK Parti MKYK üyesi olarak görevine devam ediyor. Tüfenkci, evli ve 2 çocuk babasıdır.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İHSAN KOCA

İhsan Koca (57), İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu olan ve avukatlık yapan Koca, 2002-2007 yılları arasında AK Parti il başkanlığı yaptı. 23'üncü Dönem AK Parti Malatya Milletvekilli olarak mecliste bulunan Koca, 2018 yılında AK Parti Malatya İl Başkanlığı görevine yeniden seçildi. Koca, evli ve iki çocuk babasıdır.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK

İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak (43), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nden mezun oldu. Malatya İnönü Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi, Konya Selçuk Üniversitesi'nde İletişim Bilimleri alanlarında iki yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bir devlet bankasında bir süre kurum avukatlığı yaptıktan sonra Malatya İnönü Üniversitesi'nde Basın Yayın Birimi´nde görev aldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi´nde çeşitli görevlerde bulundu ve son olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı´na atandı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ABDURRAHMAN BABACAN

Abdurrahman Babacan (40), Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü´nden mezun oldu ve aynı üniversitenin İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü´nde doktora tezini hazırladı. Marmara Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Babacan, hala İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyeliği görevini yürütüyor.

CHP MİLLETVEKİLİ VELİ AĞBABA

Veli Ağbaba (55), Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Malatya'da çeşitli işletmeleri bulunan ve daha önce Malatya Belediye Meclis Üyeliği yapan ve 1999'da CHP İl Başkanı olan Veli Ağbaba, 24, 25, 26 ve 27'nci dönemde milletvekili olarak TBMM'de yer aldı. Ağbaba, evli 2 çocuk babasıdır.

MHP MİLLETVEKİLİ MEHMET CELAL FENDOĞLU

Mehmet Celal Fendoğlu (62), Malatya'da dünyaya geldi. Turizm şirketi sahibi olan Fendoğlu, 27'nci Dönem Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı. Fendoğlu evli ve 1 çocuk babasıdır. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-05-15 16:51:31



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