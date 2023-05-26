Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kilo 830 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskında 5 paket halinde valize gizlenmiş 3 kilo 830 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-05-26 09:39:13



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