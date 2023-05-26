Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Abdulvahap, hayatını kaybetti

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, çadır kentte kalan Suriye uyruklu Abdulvahap Hüseyin (2) dengesini kaybedip sulama kanalına düştü. İtfaiyecilerin kanaldan çıkardığı çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, depremzedeler için kurulan Şeker Fabrikası yerleşkesindeki çadır kentte meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulvahap Hüseyin, etrafında oynadığı sırada dengesini kaybedip sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri Abdulvahap'ı çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Hüseyin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-05-26 15:46:55



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