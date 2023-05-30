Otomobilin bagajında 9 kilo skunk ele geçirildi

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polisin durdurduğu otomobilin bagajında, 9 kilo 720 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği, plakası açıklanmayan otomobili kent girişinde durdurdu. Eğitimli köpekle yapılan aramada, otomobilin bagajına gizlenmiş 9 kilo 720 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-05-30 14:13:45



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