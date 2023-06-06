Yıldırım düştü; depremzedenin 5 büyükbaş hayvanı öldü

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, depremzede Aydın Sarı´nın hayvanları için kendi imkanlarıyla yaptığı derme çatma yapıya yıldırım isabet etti, 5 büyükbaş hayvan öldü.

Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi'nde oturan Aydın Sarı´ya ait ahır da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. Bunun üzerine Sarı, büyükbaş hayvanları için kendi imkanlarıyla derme çatma bir yapı inşa etti. Üzeri branda olan yapıya dün etkili olan sağanak sırasında yıldırım isabet etti. Bu sırada içeride bulunan 5 büyükbaş hayvan öldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-06-06 14:47:03



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