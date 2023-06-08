Otomobiliyle elektrik direğine çarptı, eşi öldü, kendisi ve 3 çocuğu yaralandı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Kale ilçesinde Muhammed Doğru´nun (41), kontrolünü kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ve 3 çocuğu yaralanırken, eşi Safiye Doğru (40) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Değirmen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Muhammed Doğru´nun kontrolünü yitirdiği 23 AAB 527 plakalı otomobil, elektrik direğine çarpıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Araçta bulunanlar, itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Safiye Doğru'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Muhammed Doğru ile çocukları İbrahim (6), Taha (16) ve Ebrar (14) ise ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Safiye Doğru'nun cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-06-08 10:58:43



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