Bakan Ersoy, Malatya'da

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da esnafı ziyaret edip, İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bakan Ersoy, Kahramanmaraş merkezli vurduğu Malatya'da esnafı ziyaret edip, sorun ve talepleri dinledi. Daha sonra Ersoy, Malatya Valisi Hulusi Şahin ile bir araya gelip, İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Ersoy, kentteki son durum ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-06-08 13:29:58



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