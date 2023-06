Bakan Ersoy, Malatya'da (2)

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!



'DÜNYADAKİ HİÇBİR DEVLETİN GÖSTERMEDİĞİ BİR REFLEKSİ GÖSTERDİ DEVLETİMİZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti üyeleri ve yöneticileri ile sohbet eden Bakan Ersoy, deprem felaketinden sonra Malatya'yı tekrar ayağa kaldırmak için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Çok yoğun bir şekilde biz de sizlerle birlikte ilk enkaz sıralarında haftalarca aylarca kaldık. Şimdi yavaş yavaş elbirliği ile Malatya'yı ayağa kaldırıyoruz. Ben aslında Malatya'daki iş birliğini koordineli çalışmadan dolayı bütün buradaki başta belediyemiz, ordumuz, AFAD´ımız ve bütün buradaki gönüller olsun Malatyalılar var olsun hayranlıkla izledim. Çok koordineli bir şekilde organize olduk, hep beraber devlet, vatandaş el ele vererek bu enkazın altından kalkmayı başardık" diye konuştu.

'DEPREMİN ETKİLERİNİ, İZLERİNİ TAMAMEN MALATYA'MIZDAN SİLMEK'

Bakan Ersoy, depremin Malatya ile birlikte 11 ilde yıkıma neden olduğunu ifade ederek, "Yüz yıldır, hatta birkaç yüz yıldır olmayan bir şiddetli bir deprem fırtınasından bahsediyoruz. Ama inşallah Malatya'nın şu ana kadar bu süreci başarıyla yönettik. Bundan sonrasını da hızlı bir şekilde tamamlayıp, depremin etkilerini, izlerini tamamen Malatya´mızdan silmek için devlet olarak ve sizler olarak el biriyle gayret etmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren deprem bölgelerini çok sıkı takip ediyorlar. Biz de düzenli olarak Ankara'da kendilerine bilgi veriyoruz. Sizler de görüyorsunuz en hızlı şekilde buradaki afetin izlerini silmek için yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.

'YARDIMLAŞMA KÜLTÜRÜ BU AFETİ ATLATMAMIZDA EN BÜYÜK ETKENLERDEN BİRİ OLDU'

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyadaki hiçbir devletin göstermediği bir refleksi gösterdiğini ifade eden Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Halkımızın yardımlaşma ve paylaşma kültürü bu afeti atlatmamızda en büyük etkenlerden biri oldu. Kaybedilen canları yerine getirme şansımız yok. Ama önemli olan mal kayıplarının hızlı bir şekilde telafisi ve Malatya'yı tekrar büyüyen gelişen şehirlerimiz arasında görmek. Bunda da Malatya için çok hızlı olacak diye düşünüyorum. Ben düzenli olarak gelmeye devam edeceğim. Biliyorsunuz biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diğer görev değişimi olan illerde de diğer yeni Bakan arkadaşlarımız aynı görevleri devralarak kalan işleri devralarak hızlı bir şekilde süreci yönetiyoruz. Burada da düzenli olarak her hafta bazen 2 haftada bir geliyoruz, ihtiyaçları tespit ediyoruz ve ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili bakanlıklarımıza gerekli toplantıları yapıp, kabinede de nihai kararlarını alıp, süreci hızlı bir şekilde yönetiyoruz."

'TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK KRİZLER ATLATTI'

Deprem sonrası dayanışma ve yardımlaşma konusunda hem Malatya olarak hem Türkiye olarak dünyaya örnek olunduğunu kaydeden Bakan Ersoy, "Kimse bencilce davranmadı, herkes fazlası varsa diğer komşusuyla paylaştı. Bu da bizi açıkçası dünyaya örnek gösterilen bir ülke yaptı. Türkiye çok büyük krizler atlattı. Bu son kriz çok büyüktü, bundan sonra da krizler başımıza gelecektir. Dünya da her zaman krizlere açık bir yer. Ama ben inanıyorum ki Türkiye her krizden güçlenerek çıktı, kuvvetlenerek çıktı. İnşallah bu süreci güçlenerek kuvvetlenerek daha büyük bir Malatya olarak atlatacak. Bize vermiş olduğunuz moralden destekten dolayı teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, daha sonra Hacı Bektaşi Veli Kültür Vakfı'nı ziyaret etti. (DHA)Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-06-08 18:26:27



