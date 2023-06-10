Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden, depremzede çocuklara moral etkinliği

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MALATYA, (DHA)SAMSUN Devlet Opera ve Balesi, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da, depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenledi. Malatya Park Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte çocuk oyunu sahnelendi.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü´ne bağlı Samsun Devlet Opera ve Balesi, depremzede çocuklara moral etkinliği için Malatya'ya geldi. Malatya Park Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 'Eni'nin Kalbi' adlı çocuk oyunuyla çadır kentlerde kalan depremzede çocuklara moral verildi. Farklı karakterleri gören çocuklar, doyasıya eğlendi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Malatya / Merkez DHA

2023-06-10 15:37:56



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