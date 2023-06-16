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Bakan Özhaseki: Yerinde dönüşüm meselesini gündeme getiriyoruz

DHA

Bakan Özhaseki: Yerinde dönüşüm meselesini gündeme getiriyoruz


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki şehirlerde hayatın canlanması, yerel hareketliliğin öne çıkarılması amacıyla yerinde dönüşüm meselesini gündeme getirdiklerini belirterek, "Bunun dışında birtakım değişik formülleri de gündeme getireceğiz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'ya geldi. İlk olarak Bakan Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen 'planlama çalışması' toplantısında konuşan Özhaseki, böyle bir afetin altından bu milletin kalkacağını belirterek, "Diyoruz ki tevekkül Müslüman işidir, tedbir olmadan tevekkül olmaz. Tedbir anlamında gerekirse yeni yönetmenlik, yeni yasalar getireceğiz. Biraz daha sert davranmaya devam edeceğiz. 1999 depremi bu millete büyük bir ders oldu. Ondan sonra yasalara uygun ortaya çıkan binaların bu depremde hasar görmediğini gördük. 1999´dan dan sonra çıkarmış olduğumuz, hükümetin ortaya koyduğu bu yasalara uygun olarak bina yapılmışsa, malzeme seçiminde bir sıkıntı olmamışsa binaya bir şey olmamıştır" dedi.
Depremin ilk günlerinde gelen yabancı heyetlerin felaketin üzerinden kalkmanın güç olduğunu belirterek, Türkiye'yi kutladığını dile getiren Bakan Özhaseki, şunları söyledi:
"Yabancı heyetlerin tamamı bize dönüp, 'bu depremin yüzde 10'u, 20'si bizim ülkemizde olsaydı biz altından kalkamazdık, gerçekten bu millet büyük bir milletmiş, biz de gördük' dediler. Bundan da tabi ki iftihar ettik. Depremin olduğu ilk dakikalarda Sayın Cumhurbaşkanımız saat 04.30'dan itibaren ayakta. Çünkü yaptığımız toplantıda kendisi o ilk depremin haberini 1-2 dakika sonra aldıktan sonra neleri yaptığını anlattı ve bizden de o saatten itibaren hangi faaliyette bulunduklarımızı anlatmamızı istedi. Ve bütün arkadaşlarımızın gayretini biliyoruz. Bölgeye bakanlarımız görevlendirildi, bakan yardımcısı arkadaşlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız bu bölgede çalışabilecek herkes görevlendirildi. O dönem ben genel başkan yardımcısıydım, 800 AK Parti'li belediyeyi en yakın olduğu yerlere yönlendirerek, o bölgede aramakurtarma faaliyetlerine katılmalarını sağladık. Daha sonra birtakım ihtiyaçların giderilmesi noktasında gayretler oldu. Sonunda da haliyle insanların yerleşecekleri konutların yapılması meselesine konu geldi. Çok şükür hızlı davrandık ve bundan sonra da hızlı davranmaya devam edeceğiz, yaraları da sarmaya inşallah bundan sonra devam edeceğiz. Şundan herkes emin olsun; devlet bizim devletimiz ve büyük bir devletiz, büyük bir milletiz. Çok şükür bu hasarları biz atlatırız ve bu yaraları sararız. Hiç kimse 'devlet bana yetişmedi, devlet benim ihtiyacımı karşılamadı, devlet beni görmedi' diyemez. Bundan emin olun. Ama haliyle bir çalışma süreci var. Bunu da hızlı bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Bir taraftan bizler bakanlık olarak rezerv alanlarda konutlar yapıyoruz, binlerce konutun 170 bin civarında konutun inşaatları başladı. Ufak tefek teslim ettiklerimiz de var ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; 311 bin konutun rezerv alandaki planlamalarımız bitti, büyük bir kısmının ihalesi yapıldı, bunlar 1 sene içerisinde ortaya çıkacak ve teslim edeceğiz. Hak sahipliğini belirleyen kurullar bize verdikleri listeleri önümüzdeki günlerde kuraları sağlayarak onlara yerlerini teslim etmiş olacağız. Bunun dışında şehirlerdeki hayatın canlanması, buradaki yerel hareketliliğin öne çıkarılması, özellikle şehir merkezlerinde yıkıntı olan yerlerde bir an önce eski canlılığın sağlanabilmesi amacıyla yerinde dönüşüm meselesini de gündeme getiriyoruz. Bunun dışında birtakım değişik formülleri de gündeme getireceğiz. Bugün Malatya'da bu konuları sektör temsilcisi arkadaşlarımız ile tartışacağız."
Temaslarının ardından Bakan Özhaseki, beraberindeki heyetle birlikte Kahramanmaraş'a geçti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-06-16 16:35:33

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