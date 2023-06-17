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Bakan Yerlikaya: 330 bin depremzedenin kira yardımı bayram öncesi yatırılacak

DHA

Bakan Yerlikaya: 330 bin depremzedenin kira yardımı bayram öncesi yatırılacak


Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 45 bin hanenin kira yardımı aldığını belirterek, "Bunların ilk 2 ay kira ödemelerini gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 330 bin Malatya´da ise 45 bin 700 hanenin kira yardımını bayramdan önce yatırmış olacağız" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'ya geldi. Bakan Yerlikaya ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'na kurulan konteyner işyerlerini ziyaret etti. Daha sonra Bakan Yerlikaya, Teknokent konteyner kentinde kalan depremzedelerle bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, Malatya Afet Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, Asrın felaketini yaşadıklarını kaydederek, "Cenabı Allah tekrarından ülkemizi tüm insanlığı korusun. Ama bu felaketten asrın kardeşliğini hamdolsun gördük. Tüm dünyada şahit oldu. O ilk andan itibaren devletimiz milletimiz tüm kurum ve kuruluşlarımız, STK´larımız dışta yanımızda bu zor günümüzde yer alan dostlar yaralarımızı sarmak için tarihi bir duruş sergilediler. Biz her birine şükranlarımızı ifade ediyoruz" dedi.
'BÜTÜN MESELELERİ ARKADAŞLARLA DEĞERLENDİRİYORUZ'
Asrın felaketinin üzerinden 132 gün geçtiğini belirten Yerlikaya, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımız bu 11 ilimizde şehirlerin ihya edilmesi, yaraların sarılması, 5 Şubat öncesinden daha görkemli, daha muhteşem şehirler haline getirilmesi ile ilgili bu büyük çalışmayı anbean takip ediyor. Yeni kabinede tüm arkadaşlarımız deprem bölgesi başta olmak üzere bu şehirleri ziyaret ediyor. Kendi görev alanımız, birbirimizin görev alanları ile ilgili neler yapılıyor, bütün meseleleri arkadaşlarla değerlendiriyoruz."
'TÜRKİYE GENELİNDE 330 BİN KİRA YARDIMI'
Malatya´da geçici barınma hizmetinde de önemli bir mesafe kat ettiklerini, şu an için 75 bin 500 hanenin konteynerde yaşadığını, 45 bin hanenin kira yardımı aldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bunların ilk 2 ay kira ödemelerini gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 330 bin Malatya´da ise 45 bin 700 hanenin kira yardımını bayramdan önce yatırmış olacağız. Şu an Malatya´da 4 bin hane çadırda kalıyor. 2 ay içerisinde bu çadırda kalan aileleri de konteynerlere yerleştirmiş olacağız. 1500 hane halen şehirdeki tesislerde misafir ediliyor. Bunların da ya konteynere ya da kira yardımı ile başka eve taşınmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
'MALATYA'DA 37 BİN KONTEYNERE ULAŞMIŞ OLACAĞIZ'
Bakan Ali Yerlikaya, Malatya´da 63 konteyner kent kurulduğunu ve yaklaşık 20 binin üzerinde konteynerin faaliyete geçtiğini belirterek, "5 bin konteyner tamamlanmak üzere, buraya da aynı şekilde başta çadırda kalan vatandaşlarımızı alacağız. Bu arada da Malatya´mıza tayin olan başta öğretmen ve diğer kamu görevlileri olmak üzere valilik koordinasyonda toplanan talepler doğrultunda bu kardeşlerimizin de barınama ihtiyacını giderme amacıyla Ağustos sonu itibariyle 6 bin konteyner ilave etmiş olacağız. Böylelikle Malatya´da 37 bin konteynere ulaşmış olacağız" dedi. 
'KONTEYNERLERE KLİMA'
Yerlikaya, konteyner kentlerde her evde mutfak ve ocağın bulunduğunu, hayata geçirecekleri yeni sistem ile depremzedelerin kendilerine verilen kartlar ile alışverişlerini kendilerinin yapacağı ve yemeklerinin de kendilerinin hazırlayacağını söyledi. Yerlikaya, yine Malatya´da bulunan tüm konteynerlere havaların ısınması ile birlikte klima dağıtımı yapacaklarını bunun içinde yerli firmaların üretiminin sürdüğünü dile getirdi. Kentte yapımı süren kalıcı konutlar ile ilgili de bilgiler veren Bakan Yerlikaya, merkezde 66 bin 69 çok katlı afet konutu, kırsalda ise 25 bin 595 köy evi olmak üzere toplam 91 bin 664 afet konutun planlamasının yapıldığını söyledi. Yine merkezde 14 bin 173 çok katlı afet konutu ile kırsalda 7 bin 131 köy evi olmak üzere toplam 21 bin 304 konutun ise ihalesinin yapıldığını belirten Yerlikaya, "Burada merkezdeki inşaatlarda kalıcı konutlarda yer seçimini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapıyor. Kırsalda ise İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından yapıyoruz" dedi. 
'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OLARAK TOPLAM 5 MİLYAR 523 MİLYON LİRA ÖDEME YAPTIK'
Bu nedenle evlerin bir an önce yapılıp teslim edilebilmesi adına köylerdeki vatandaşların el birliği ile yer gösterimi konusunda kendilerine yardım etmeleri gerektiğini de ifade eden Yerlikaya, köy evlerinin de süratle tamamlanması adına bunun gerekli olduğunu kaydetti. Kent merkezinde yine 3 bin 803 geçici işyerinin planlanmasının de yapıldığını ve bunlardan 3 bin 226´ısının esnafa noter huzurunda yapılan çekilişle teslim edildiğini de söyleyen Yerlikaya, esnafa da çağrıda bulunarak geçici işyerlerini alanların bir an önce buralarda faaliyete geçmesini arzuladıklarını söyledi. Kent merkezinde kurulan çadırlarda barınma hizmetinin 2 ay içerisinde konteynerlere geçiş ile kaldıracaklarını da vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Bugün 132'nci günde AFAD olarak İçişleri Bakanlığı olarak toplam 5 milyar 523 milyon lira ödeme yapıldığını söyleyebiliriz. Bundan sonra da durmayacağız, kıymetli hemşehrilerimizin Malatyalı kardeşlerimizin bize olan inancı, bizlere yapmış olduğu bu hayır duasının bizleri her gün daha da motive ettiğinin bilinmesini istiyoruz.  Tüm kurumların şehirde yönetsel olarak mükemmel bir uyumu var. Devlet olarak hükümet olarak biz daima böyle bir birlikteliğin her zaman yanında olacağız. Depremin yaralarını sarma da göreceksiniz verilen sözlerin yapılan çalışmalarında zamanında nasıl sizlerin yüzün ağartacak şekilde tecelli edeceğini Allah´ın izniyle göreceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-06-17 20:17:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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