Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

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MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 18.36'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.06 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-06-18 18:46:55



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