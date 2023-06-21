Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, etkili olan sağanak sırasında çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, ortaya çıkan görüntü ise görsel şölen oluşturdu.

Malatya'da etkili olan sağanak yağış gün boyu devam etti. Hava karardıktan sonra sağanak sırasında aralıklarla görülen şimşekler ise geceyi aydınlattı. Kent semalarında çakan şimşekler nedeniyle ortaya eşsiz gece manzaraları çıktı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-06-21 22:52:11



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