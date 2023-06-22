Depremden kurtuldular, mezuniyet sonrası kazada hayatını kaybettiler (2)

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ZEYNEP, TOPRAĞA VERİLDİ

Gümüşhane'de köprü korkuluklarına çarpıp, Harşit Çayı'na düşen hafif ticari araçta hayatını kaybeden Zeynep Kurnaz´ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından memleketi Malatya'ya getirildi. Zeynep Kurnaz için öğle vakti Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Kurnaz, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-06-22 12:40:41



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