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Tekin: Adıyaman'da 6 bin 346 dersliğin 1176'sı kullanılamaz durumda (2)

DHA

Tekin: Adıyaman'da 6 bin 346 dersliğin 1176'sı kullanılamaz durumda (2)


MALATYA'YA GEÇTİ
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'daki temaslarının ardından deprem bölgesi Malatya´ya gelerek, ilk olarak Afet Koordinasyon Merkezi´nde kent yöneticileri ile bir araya geldi. Burada, depremden sonra eğitim sektöründe yapılan çalışmalar ile ilgili detaylı bilgi alan Bakan Tekin, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak tüm bakanların mesailerinin büyük bölümünün deprem bölgesinde geçeceğini, asrın felaketinde yaraları birlikte sarmak adına bölgede tüm bakanlar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın talimatı gereği sorunların çözülmesi için yoğun mesai harcayacaklarını, bugün de Malatya´da eğitim alanında eksikleri gözden geçirdiklerini söyledi. Malatya'da deprem öncesi 6 bin 177 derslik sayısının olduğunu ve bunun 855'inin deprem nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini belirten Bakan Tekin, önümüzdeki eğitim-öğretim yılı içinde tüm gerekli tedbirleri aldıklarını dile getirdi.
'TÜM OKULLARDA EĞİTİMÖĞRETİM SORUNSUZ BAŞLAYACAK'
Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni dönemde tüm okullarda eğitimöğretimin sorunsuz şekilde başlayacağını ifade eden Tekin, "Burada bugün planlanan yatırımlar tamamlandığında Malatya´nın toplam derslik sayısı deprem öncesine göre yüzde 15´de artmış olacak. Bu da çok önemli bir artış bizim için. Tabii bunlar kayıplarımızı telafi etmeyecek, giden canları geri getirmez ama bu ülkenin çocukları, gençleri için üstümüze düşeni en iyi şekilde yağacağız" dedi. 
'MALATYA´DA ÖĞRETMEN BAKIMINDAN YÜZDE 105´E ULAŞTIK'
Yeni eğitimöğretim yılı hazırlıkları kapsamında tüm öğretmenlerin de sorunlarını çözme adına çalıştıklarını kaydeden Bakan Tekin, şu an Malatya´da öğretmen bakımından yüzde 105´e ulaştıklarını ve fazla norm kadroya sahip olduklarını söyledi. Bakanlık olarak kentte görev yapacak tüm öğretmenlerin barınma durumları ile ilgili bilgileri toparladıklarını da belirten Tekin, yine kente yeni tayin olarak 690 yeni öğretmenin de konaklama sorunlarının çözüme kavuşturulacağını söyledi. Bakan Tekin, ayrıca konteyner kentlerde kalan öğrencilerin de okullarına taşımalı eğitim ile götürülmesi adına çalışmaların yapıldığını aktararak, "Bu yaptıklarımız kuşkusuz kayıplarımızı geri getirmeyecek ama gelecek kuşaklara olan borcumuz, kayıplarımızın bu ülke ile ilgili hayallerini en azından karşılayıp manevi sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz" diye konuştu.
Afet Koordinasyon Toplantısının ardından AK Parti Malatya İl Başkanlığı´nı da ziyaret eden Bakan Tekin, daha sonra kentten ayrıldı. (DHA)Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-06-22 18:44:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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