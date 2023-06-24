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Malatya'da iş yerleri yıkılan esnaf, geçici dükkanlarına kavuştu

DHA

Malatya'da iş yerleri yıkılan esnaf, geçici dükkanlarına kavuştu


Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin yanına belediye imkanlarıyla inşa edilen 350 geçici iş yerini bünyesinde barındıran Esnaf Konteyner Çarşısının bayram öncesi hizmete girdiğini açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerde iş yerleri yıkılan esnaflar için Malatya Büyükşehir Belediyesinin yer tahsisi yaptığı 350 geçici prefabrik iş yerlerinin inşası tamamlanarak hak sahiplerine dağıtımı tamamlandı.   
Malatya´da hayatın normalleşmesi için ticari hayatın canlanması gerektiğine vurgu yapan  Gürkan, "Esnafımızın bir an evvel ayağa kalkması, ışıklarını yakması, şehri aydınlatması için esnaflarımıza ortam hazırlamaya devam ediyoruz. Eğer şehri ayağa kaldıracaksak, esnafımızın ivedilikle ayağa kalkması gerekir. Biz, bu anlamda Büyükşehir Belediyesi olarak kendi arsalarımızı, emlak konuta tahsisini yaparak, 350 dükkan ve iş merkezimizi vatandaşımıza ve ticaret erbabımıza dağıtılmasını tamamladık. Bu iş yerlerinde esnafımız yaklaşık 2 yıl boyunca çalışmalarına buradan devam edecekler. 2 yılın sonunda buralar eski haline getirilmek üzere bize, teslimatı yapılacak. Ben bu çalışmalarımızın özellikle esnafımıza, esnaf teşkilatımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çalışmalarımız sadece bundan ibaret değil. Bir taraftan Altay Kışlasının yer tahsisini yaparak 750 sanayi iş yerinin yapılması bir taraftan belediyemizin yan tarafını tahsis ederek buraların yapılması bir taraftan 91 bin Dev Öğrenci Ortaokulunun bulunduğu alana iş yerlerinin yapılması bir taraftan Cumhuriyet Meydanına yapılması bir taraftan yolların uygun alanlarına prefabrik yapıda iş yerlerinin yapılması bir taraftan da Matim İş Merkezinde bulunan yaklaşık 200 dükkanın esnafımıza verilmesi için gerekli çalışmalarımız hızlı bir şekilde yürütülüyor. Ayrıca Dünya Kayısı Ticaret Merkezinin bitirilerek, eski kayısı pazarının yaklaşık 1500 dükkanın yeni yerine devri gerçekleştikten sonra Malatya´nın ticari ışıkları yanacak ve hemşerilerimiz tekrardan Malatya'ya dönerek, Malatya eski haline gelecektir. Vatandaşımızın hiçbir tereddüttü ve kuşkusu olmasın. Zaman zaman vatandaşımızın içerisinde arsalarından ve binalarından dolayı hak kaybı olabileceği özelliklede şehir merkezindeki esnafımızda bir korku ve endişe var. Vatandaşımız bu konuda bir endişeye kapılmasın. Vatandaşların hak kaybına uğramaması için azami titizliği ve gayreti göstereceğiz. Hemşerilerimiz rahat olsun memleketimiz emin ellerde, inşallah hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, valiliğimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız ve bütün kurumlarımız ile birlikte Malatya´yı ayağa kaldıracağız. Hepimize tekrardan geçmiş olsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-06-24 18:50:25

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