Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, husumetli iki grup arasında borçalacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, geç saatlerde Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında İddiaya göre, aralarında borçalacak nedeniyle husumet bulunan iki grup, karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada, İshak Koç (31), Musa K., Abuzer K., Abdulsamet D., Hasan O. ve Bulut Ş. yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan, İshak Koç kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayda kullanıldığı belirlenen pompalı tüfeği ele geçirdi, 2 kişiyi de gözaltına aldı. Silahlı kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü
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Olay yerinden görüntüler
Çay ocağından görüntü
Polis ekipleri
Olay yeri şeridi
Olay yerinin incelenmesi
Genel ve detay görüntüler
DHA-Gündem Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-06-26 00:56:45
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