Malatya'da yolcu treni hemzemin geçitte minibüse çarptı: 2 yaralı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya'dan Sivas yönüne giden Mustafa G. (31) idaresindeki 5709994 sefer sayılı yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan Erdal S. (75) yönetimindeki 44 FK 327 plakalı minibüse çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüs sürücüsü Erdal S. ve yanında bulunan Sultan S. (55) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan, Sultan S.´nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-06-26 22:27:05



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