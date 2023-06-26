MALATYA'da, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı minibüsteki 2 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya'dan Sivas yönüne giden Mustafa G. (31) idaresindeki 5709994 sefer sayılı yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan Erdal S. (75) yönetimindeki 44 FK 327 plakalı minibüse çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüs sürücüsü Erdal S. ve yanında bulunan Sultan S. (55) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan, Sultan S.´nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü
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Olay yerinden görüntüler
Trenden görüntü
Otomobilden görüntü
Ekipler
Genel ve detay görüntülerHaberKamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHAHaber Kodu : 230626138DHA-Gündem Türkiye-Malatya
2023-06-26 23:44:08
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