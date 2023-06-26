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MALATYA'DA YOLCU TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE MİNİBÜSE ÇARPTI: 2 YARALI

DHA

MALATYA'DA YOLCU TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE MİNİBÜSE ÇARPTI: 2 YARALI


MALATYA'da, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı minibüsteki 2 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya'dan Sivas yönüne giden Mustafa G. (31) idaresindeki 5709994 sefer sayılı yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan Erdal S. (75) yönetimindeki 44 FK 327 plakalı minibüse çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüs sürücüsü Erdal S. ve yanında bulunan Sultan S. (55) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan, Sultan S.´nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü
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Olay yerinden görüntüler 
Trenden görüntü
Otomobilden görüntü
Ekipler 
Genel ve detay görüntülerHaberKamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHAHaber Kodu : 230626138DHA-Gündem Türkiye-Malatya
2023-06-26 23:44:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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