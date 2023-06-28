Depremzedeler bayram namazı sonrası yakınlarının mezarlarını ziyaret etti



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Malatya'da, depremzedeler, bayram namazı sonrasında mezarlıkları ziyaret edip, depremde vefat eden yakınları için dua ederek, gözyaşı döktü.

Kurban Bayramı'nın ilk günü, Malatya´da bazı vatandaşlar, bayram namazı için Şehir Mezarlığı'nda saf tuttu. Depremde hasar gören mezarlıktaki camide bayram namazı kılan cemaat, okunan hutbe ve yapılan dua sonrası birbirleriyle bayramlaştı. Mezarlıklara giden çok sayıda kişi yakınlarının kabrini ziyaret etti. Aileler uzun süre mezarlıklarda gözyaşı döktü. Depremde kaybettikleri yakınları için dua edenler, bu acının tarifinin olmadığını ve ancak yaşayanların anlayabileceğini söyleyip, ağladı. Bazı kişiler vefat eden yakınlarının mezarına şeker, bazısı ise yakınının kıyafetini koydu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-06-28 10:32:43



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