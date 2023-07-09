Bakan Işıkhan, Malatya'da

Mahir ALAN/MALATYA, (DHA)-ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya'da incelemelerde bulundu.

Bakan Işıkhan'ı, havalimanında Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve il protokolü karşıladı. Işıkhan, ilk olarak iş insanları, sanayiciler ve esnaf ile bir araya gelip, taleplerini dinledi. Bakan Işıkhan, daha sonra Malatya Valisi Şahin'i ziyaret edip, İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Işıkhan, burada çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Işıkhan, ardından da AK Parti İl Başkanlığı ile İŞKUR ve SGK İl müdürlüklerini ziyaret etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Malatya Mahir ALAN

2023-07-09 15:19:42