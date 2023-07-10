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        Leyla, gölette boğuldu

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 23:25
        Leyla, gölette boğuldu

        Mahir ALAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, serinlemek için gölete giren Leyla Yiğit (15) boğularak hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Beylerderesi Mahallesi'nde bulunan Beylerderesi Göleti'nde meydana geldi. Serinlemek için gölete giren genç bir kızın suda çırpındığını görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda Leyla Yiğit'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Yiğit'in cansız bedeni morga kaldırıldı. (DHA)

         DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Mahir ALAN

        2023-07-10 23:24:26

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