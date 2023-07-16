Malatya'da 15 Temmuz için 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' etkinliği

MALATYA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' başlığı altında çeşitli etkinlikler düzenlendi.Sümer Park'ta düzenlenen etkinliklere Vali Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Umut Yalçın, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca ile İnanç Siraç Kara Ölmez Toprak, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.Etkinliğe katılan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile meydana geldi. Sümer Park'ın girişlerinde arama noktaları kurulurken, çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Etkinlikte, Kur'an-ı kerim okunup, şehitler için dua edildi. Etkinlikte konuşan Vali Hulusi Şahin ile milletvekili Ölmez Toprak ve belediye başkanları 15 Temmuz 2016'da yaşananları anlatarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.Konuşmaların ardından etkinlik, kısa filmler ile şiir okunması ve mehteran takımının verdiği konserle devam etti. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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15 Temmuz etkinliğinden görüntü

Katılanlar

Duaların okunması

Vali Hulusi Şahin'in konuşması

Mehter takımı

Bayrak sallayanlar

Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHADHA-Gündem Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-07-16 01:26:38