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        Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 22:02
        Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

        Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, Ensar Sakar (9) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuzhan K. (28) yönetimindeki 44 AEK 608 plakalı otomobil ile Ömer A. (39), yönetimindeki 44 EP 929 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ömer A.'nın kullandığı otomobil şarampole devrildi, diğer otomobil ise hurda yığınına döndü. Kazada sürücüler Oğuzhan K., Ömer A. ile otomobillerde bulunan Ülger S. (38), Müslüm S. (42), Muhammet S. (9), Kardelen S. (14) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ensar Sakar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ensar'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

        2023-07-25 22:01:17

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