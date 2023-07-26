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        Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Büşra, son yolculuğuna uğurlandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:43
        Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Büşra, son yolculuğuna uğurlandı

        Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da eşi Mehmet Alper (33) tarafından bıçaklanarak öldürülen Büşra Alper'in (22) cenazesi, toprağa verildi.

        Olay, dün Topsöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Alper ile eşi Büşra Alper arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Mehmet Alper, eşi Büşra Alper'i bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Büşra, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Büşra Alper'in cenazesi, bugün gözyaşları arasında Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Alper'in ifadesinde, "Eşim Büşra Alper'in başka bir erkekle konuştuğu düşüncesiyle bıçaklayarak öldürdüm" dediği öğrenildi. İşlemlerin ardından Mehmet Alper tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

        2023-07-26 17:42:39

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