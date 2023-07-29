Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Günpınar Mahallesi´nde meydana geldi. Tarım işçilerinin taşındığı Abit A., yönetimindeki 31 ACT 096 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Hatem B.'nin (27) kullandığı 49 DD 241 plakalı otomobil, çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile minibüsteki tarım işçilerinin de arasında bulunduğu 9 kişi yaralandı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-07-29 15:24:33