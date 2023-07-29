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        Malatya'da, Ensar'ın öldüğü kaza kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 19:16
        Malatya'da, Ensar'ın öldüğü kaza kamerada

        Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, Ensar Sakar'ın (9) yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, 25 Temmuz'da Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan K. (28) yönetimindeki 44 AEK 608 plakalı otomobil ile Ömer A. (39) yönetimindeki 44 EP 929 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ömer A.'nın kullandığı otomobil şarampole devrildi, diğer otomobil ise hurdaya döndü. Kazada sürücüler Oğuzhan K., Ömer A. ile otomobillerde bulunan Ülger S. (38), Müslüm S. (42), Muhammet S. (9), Kardelen S. (14) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ensar Sakar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

        KAZA ARAÇ KAMERASINDA 

        Geçen salı günü meydana gelen kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Küçük Ensar'ın öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı trafik kazası, o esnada seyir halindeki bir başka otomobilin kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; Ömer A.'nın kullandığı otomobiliyle aniden karşı şeride geçtiği ve diğer otomobille çarpıştığı anlar yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

        2023-07-29 19:15:48

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