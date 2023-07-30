Malatya'da depremzede konutları hızla yükseliyor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Malatya'da evi yıkılan depremzedeler için yapılan TOKİ konutları hızla yükseliyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen Malatya'da TOKİ konutlarının yapımı devam ediyor. Kent genelinde 100 bin konut yapılacak ve ilk etapta 20 bininin bu yıl içerisinde teslim edilmesi hedefleniyor. İl genelinde yapılacak 25 bin köy evinden 7 bininin ihale süreci tamamladı ve yapımına başladı. Kentte ağır hasarlı 35 bin 680 bina bulunurken, bunlardan 2 bin 157'sinin yıkımı gerçekleşti. Bir taraftan ağır hasarlı binaların yıkımı yapılırken, bir taraftan ise TOKİ konutları hızla yükselmeye devam ediyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-07-30 17:52:17