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        Malatya'da 34 kaçak göçmen yakalandı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 11:25
        Malatya'da 34 kaçak göçmen yakalandı

        Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerinin takibiyle durdurulan minibüste yapılan aramada Afganistan ve Bangladeş uyruklu 34 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan bir minibüse dur ihtarında bulundu. Ancak sürücünün uyarıya rağmen yoluna devam ettiği minibüs, takip sonucu durduruldu. Minibüste yapılan aramada, 29'u Afganistan ve 5'i Bangladeş uyruklu 34 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, minibüste bulunan ismi açıklanmayan 2 kişi ise gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

        2023-07-31 11:24:05

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