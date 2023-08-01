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        Malatya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:37
        Malatya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

        Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücü Hasan Dertli (22) ile yanındaki Hacer Açıkgöz (21) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Kepez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Dertli yönetimindeki 44 AEP 142 plakalı otomobil ile Yunus E.'nin (42) kullandığı 44 AEY 093 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazada sürücü Dertli ile yanındaki Hacer Açıkgöz hayatını kaybetti, Yunus E. de yaralandı. Yunus E. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

        2023-08-01 13:36:11

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