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        Serinlemek için gölete giren işçi, boğuldu 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 22:02
        Serinlemek için gölete giren işçi, boğuldu 

        Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, serinlemek için gölete giren işçi Abdullah Çiçek (19) boğularak hayatını kaybetti.

        Gelinciktepesi TOKİ konutlarının yapımında çalışan işçi Abdullah Çiçek, Maryap Göleti'ne girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, arama çalışması başlattı. Gölette 2.5 saat arama yapan ekipler, Abdullah'ın cansız bedenine ulaştı.

        Diyarbakır'dan Malatya'ya deprem konutlarında çalışmaya geldiği öğrenilen Abdullah Çiçek'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

        2023-08-01 22:01:30

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