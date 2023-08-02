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        Malatya'da yüksek katlı ağır hasarlı binalar, patlatılarak yıkılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 11:09
        Malatya'da yüksek katlı ağır hasarlı binalar, patlatılarak yıkılacak

        Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Malatya'da, Vali Hulusi Şahin, depremde ağır hasar alan Bostanbaşı Mahallesi bölgesindeki yükseklikleri 12 ile 15 kat arasında değişen binaların üst katlarına iş makineleriyle ulaşılamamasından dolayı patlatma yönetimi ile yıkımının gerçekleşeceğini söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da, bir taraftan ağır hasarlı binaların yıkımı gerçekleşiyor, bir taraftan ise TOKİ tarafından yeni konutlar inşa ediliyor. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Malatya'da en çok hasarı Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir ve Akçadağ ilçeleri aldı. Kentte 35 bin 680 ağır hasarlı binadan, 2 bin 157'sinin yıkımı gerçekleşti. Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi bölgesinde, deprem öncesi her bir dairenin 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulduğu lüks binaların yıkımının ise patlatılarak yapılmasına karar verildi. İş makinelerinin yükseğe yetişememesi ve binaların yapısının çevreye zarar vermemesi gözetilerek, hasarlı binaların yıkımı patlatılarak gerçekleştirilecek.

        'NORMAL TEKNİKLERLE YIKMA ŞANSIMIZ YOK'

        Malatya Valisi Hulusi Şahin, Bostanbaşı Mahallesi'nde yıkılacak binalar ile ilgili bilgiler vererek, şunları söyledi:

        "Bostanbaşı bölgesindeki binalar 12 ile 15 kat arasında değişen yüksek katlı binalar. Bunlar normal tekniklerle yıkılamıyor. Buradaki ağır hasarlı binalar normal tekniklerle yıkma şansımız yok. O yüzden burada patlatma yapacağız. Şu anda hazırlıklarını yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde burada patlatma yöntemiyle binaların yıkımını gerçekleştireceğiz. Çok daha teknik ve çok daha detaylı olan konuyla ilgili hazırlıkları yapıyoruz. Hazırlıklarımız tamamlandığında binaların yıkımları yapılacak."

        Vali Şahin, yıkımın ardından Bostanbaşı Mahallesi bölgesinde zemin etüt çalışmasının yeniden yapılıp, daha sonra az katlı binaların inşasına izin verileceğini de belirtti.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

        2023-08-02 11:08:45

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