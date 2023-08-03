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        Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 08:14
        Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

        MALATYA, (DHA)MALATYA'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre saat 07.56'da merkez üssü Malatya Pütürge olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7.04 kilometre derinlikte olan deprem, Malatya ve ilçelerinden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi. (DHA)FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Malatya

        2023-08-03 08:13:49

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