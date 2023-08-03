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        Bakan Ersoy: Antakya'nın genelini kapsayacak bir imar yapısını oluşturacağız (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 16:59
        Bakan Ersoy: Antakya'nın genelini kapsayacak bir imar yapısını oluşturacağız (2)

        BAKAN ERSOY MALATYA'DA

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerden Malatya'da incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, beraberindekilerle birlikte Doğanşehir ilçesinde düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı´na başkanlık etti. Ardından Doğanşehir Millet Bahçesi Konteyner Kenti´ni ziyaret eden Bakan Ersoy, burada kalan depremzedelerin sorun ve taleplerini dinledi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Malatya Taha AYHAN

        2023-08-03 16:58:48

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