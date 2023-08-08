Tartıştığı nişanlısını öldüren kadın, tutuklandı

MALATYA, (DHA)MALATYA'da, tartıştığı nişanlısı Ulaş Karasu'yu (44), bıçaklayarak öldüren Asuman Bursa (43), tutuklandı. Asuman Bursa savcılıktaki ifadesinde alkollü olduğu için olay anını ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını öne sürdü.

Olay, dün gece İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Asuman Bursa ile nişanlısı Ulaş Karasu arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Asuman Bursa, yanındaki bıçağı nişanlısı Ulaş Karasu'nun göğsüne sapladı. Karasu, kanlar içerisinde yere yığıldı. Asuman Bursa, sokakta geçen birinin yanına giderek, nişanlısını bıçakladığını ve polisi aramasını söyledi. Bu kişinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ulaş Karasu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, Asuman Bursa'yı eli kesik bir şekilde suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Bursa, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ulaş Karasu da Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

`ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM´

Asuman Bursa'nın savcılıkta verdiği ifadesinde, "Nişanlım ile ben çok fazla alkollüydük. Sebebini hatırlamadığım bir nedenden dolayı tartıştık. Ben bıçağı ne zaman elime aldım, onu Ulaş'a nasıl sapladım hatırlamıyorum bile. Çok fazla alkollüydüm, ondan dolayı hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Ulaş Karasu'nun otopsi raporunda ise kanında yüksek miktarda alkol olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-08-08 17:27:10