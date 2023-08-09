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        Bakan Kacır: Deprem bölgesindeki KOBİ'lerin 2023 yılı KOSGEB borçları silindi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 14:50
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        Bakan Kacır: Deprem bölgesindeki KOBİ'lerin 2023 yılı KOSGEB borçları silindi (2)
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        ZİYARET VE İNCELEMELERDE BULUNDU

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti ve MHP Malatya İl Başkanlıklarını ziyaret etti. Bakan Kacır, daha sonra yeni Kuyumcular Çarşısı'nda incelemelerde bulundu, esnafla sohbet etti. Bakan ve beraberindeki heyet, yapımı devam eden Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ve Altay Kışlası yerleşkesine yapılan yeni sanayi sitesindeki çalışmaları inceledi. Bakan Kacır, depremde hasar alan Malatya ve diğer kentlerin ticaretini ayağa kaldırmak için büyük gayret içerisinde olduklarını söyledi. 

        Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

        2023-08-09 14:49:03

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